Valorant: premi in denaro per chi trova falle nel sistema anti-cheat

Per un gioco multiplayer competitivo come Valorant, non c’è un compagno più perfetto di un ottimo sistema anti-cheat. Proprio oggi abbiamo visto come gli utilizzatori di trucchi possano rovinare il divertimento in un gioco come Call of Duty Warzone, e Riot Games non ha intenzione di arrivare ad una situazione del genere nel suo novello FPS. Per questo, lo sviluppatore ha promesso ingenti somme di denaro a chi riesce a trovare falle in Vanguard, il software anti-cheat di sua proprietà.

Il premio varia in base all’impatto sul gioco e alla praticità del bug trovato: ovviamente, un difetto di facile uso che causa grossi problemi avrà una ricompensa più alta. Per il momento, Riot Games ha parlato di cifre tra i 25.000 e i 100.000 dollari. Ovviamente, per ricevere il denaro, non basta unicamente segnalare un exploit, bisogna anche fornire concreta evidenza ed essere in grado di replicarlo. Nel caso siate esperti di codici e software (e possedete una chiave di Valorant), questa potrebbe essere la vostra occasione di intascare un bel premio. Trovate tutti i dettagli a questo link.