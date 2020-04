Sea of Stars: presentato un nuovo personaggio

La Sabotage Studio ha presentato un nuovo personaggio di Sea of Stars, Garl il “cuoco guerriero”. L’RPG a turni ambientato nel mondo di The Messenger, con le musiche del compositore di Chrono Trigger Yasunori Mitsuda, ha concluso la campagna di finanziamento su Kickstarter con più di un milione di euro (qui un nostro articolo). L’uscita di Sea of Stars è prevista per PC e console nel 2022, ma intanto la Sabotage Studio ci ha regalato una bellissima presentazione del nuovo personaggio.

Garl è nato come un bambino normale privo di poteri speciali, anche se la sua città natale è Mooncradle, il luogo in cui una piccola comunità ha il compito di prendersi cura dei Bambini del Solstizio fino a quando non diventano abbastanza grandi per iniziare la formazione. Nato nello stesso anno di Valere e Zale, i tre sono cresciuti insieme come migliori amici, sognando spesso il giorno in cui sarebbero partiti per esplorare il mondo.

Desiderosi di mettersi alla prova in giovane età, il trio si avventurò nella caverna proibita. In questo fatidico giorno, Garl perse l’occhio sinistro per colpa di un mostro, imparando nel modo più duro che non era compito della gente comune combattere contro i tirapiedi di Fleshmancer. Come punizione, i suoi due migliori amici furono portati subito alla Zenith Academy, separando Garl dai suoi compagni per il resto della sua infanzia.

Anche se l’unica formazione ufficiale che ha ricevuto è nell’arte della cucina, Garl non ha mai dubitato che la sua innata forte costituzione lo avrebbe reso adatto a qualsiasi sfida, infatti si comporta come combattente difensivo e brandisce il coperchio del calderone come uno scudo di fortuna. The Elder Mist lo approva con esitazione come compagno di viaggio per Zale e Valere, con la promessa che sarà consapevole dei suoi limiti durante i combattimenti. Inoltre, l’indomabile inclinazione di Garl a prendersi cura degli altri fornisce certamente un supporto sia morale che nutritivo per le difficoltà a venire.