Teamfight Tactics: Guida alle galassie del Set 3

Teamfight Tactics è il celebre auto-battler di Riot Games basato sui personaggi di League of Legends e dunque, giocabile gratuitamente tramite il client del MOBA. Il gioco è giunto alla sua Stagione 3, con tanto di nuovo set con una nuova schiera di campioni e combo da utilizzare sul proprio campo di battaglia. Con gli aggiornamenti del Set 3 sono stati aggiunti man mano nuove galassie, ognuna con le proprie regole in grado di proporre battaglia diverse tra di loro. Con la nostra guida vi spieghiamo quali sono le galassie attualmente disponibili e come sfruttarle al meglio.

Teamfight Tactics: nessuna galassia è una buona galassia

Prima di iniziare con le dovute spiegazioni, è bene informarvi che non sempre i match inizieranno in una galassia specifica. Infatti, esiste il 50% di possibilità che la partita non si svolga in nessuna galassia e dunque, tutti i giocatori inizierebbero senza alcun tipo di vantaggio. Al momento, sono disponibili solo cinque galassie.

Teamfight Tactivs: Il Neekoverso

Nel Neekoverso tutti i giocatori ottengono due copie gratis di Aiuto di Neeko, l’item che permette di ottenere una copia ad una stella del campione selezionato. Questo universo permette dunque di avere più probabilità di portare uno dei vostri campioni al raggiungimento delle tre stelle. Fate molta attenzione però, perché i due oggetti ottenibili nel primo round andranno a riempire la vostra scorta di oggetti cumulabili, che possono essere massimo dieci. Il consiglio che possiamo darvi è quello di ottenere i due Aiuto di Neeko soltanto quando avrete la sicurezza di doverli utilizzare.

La Nebula Lilla: forza 4

In questa particolare galassia il primo carosello contiene solo unità di costo quattro. Dunque, sin dall’inizio potrete costruire la vostra strategia basandovi su un campione molto avanzato. In queste condizioni, a trarne vantaggio saranno sicuramente coloro che intendono mettere in scena la combo dei Mech, mettendo così le mani su un bel Fizz, oppure accaparrarsi fin da subito campioni del calibro di Vel’Koz, Jhin, Irelia o Jinx. Chi invece non riesce a pescare il campione adocchiato, può sempre rivendere la sua unità per 4 gold, soldi utili soprattutto nell’early-game per portare campioni di costo uno subito alle due stelle.

Galassia Leggende Medie: più punti vita per tutti

Le Mini Leggende sono più grandi rispetto al solito e avranno venticinque punti di salute iniziale aggiuntiva, portando il totale dei punti vita a centoventicinque. A primo impatto, si potrebbe dire che nessuno possa ottenere vantaggio da ciò, ma in realtà non è così. Questa galassia può giovare soprattutto a coloro che necessitano di tempo per mettere sulla scacchiera la propria combo, garantendosi qualche punto vita extra per resistere alle sconfitte iniziali e arrivare sano e salvo verso metà/fine partita, potendo dire la sua con la propria combo completa ed efficiente.

Settore dello scambio: un bonus per tutti

I giocatori ottengono un aggiornamento dei campioni gratis ad ogni turno (non cumulabile). Questo sta a significare che ad ogni turno, il primo aggiornamento non necessiterà la spesa di 2 oro. Una manna dal cielo per coloro che puntano al bonus di 10 oro ad ogni inizio round, permettendo loro di ottenere un refresh dei campioni a costo zero. In realtà non esistono particolari strategie degne di nota in questo universo e dunque, in questo caso verranno favoriti i più fortunati. Che la sorte vi sia favorevole!

Galassia superdensa: Teamfight Tactics all’estrema potenza

Ecco quella che sembra essere a tutti gli effetti la galassia più interessante del nuovo Teamfight Tactics. Al raggiungimento del livello 5, i giocatori ricevono gratuitamente una Forza della natura, ovvero quell’item speciale che permette di aumentare il numero di campioni schierabili di una unità. Dunque, raggiunto il livello 5 è già possibile schierare ben sei campioni, potenziando la propria combo o iniziando a mettere le basi per inserire un altro tratto all’interno del proprio team. Quindi, tutte le combo basate su otto campioni saranno raggiungibili una volta toccato il livello 7, mentre raggiungendo il livello 9 verrà garantita la possibilità di mettere ulteriori campioni sul campo di battaglia. Grazie all’avvento di questa galassia, limitarsi a tattiche che comprendono solo otto campioni può risultare molto limitativo, dato che tutti tenderanno a mettere in scena le proprie truppe con combo basate almeno su nove campioni. Fatelo anche voi!