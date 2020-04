Metal Max Xeno Reborn: uscito il nuovo trailer

La Kadokawa Games ha ufficialmente pubblicato il secondo trailer per Metal Max Xeno Reborn, insieme all’annuncio di una live stream interamente dedicata al nuovo titolo, dal nome “Tank, Dog, and Human RPG Metal Max 29th Birthday Celebration”. La presentazione avverrà il 24 Maggio, alle ore 19: chi fosse interessato può seguire la diretta sui canali Youtube e Niconico dell’azienda Nipponica.

La live stream, che cadrà nell’anniversario del primo Metal Max, pubblicato il 24 Maggio del 1991, sarà un’occasione per rivivere la storia della saga a partire dai primi capitoli (a proposito, trovate qui la nostra recensione del primo Xeno, per il quale è stata previsto uno showcase durante la diretta). A quanto sembra, durante l’evento sarà previsto persino un mini concerto che vedrà gli utenti premium Niconico assistere all’esecuzione di brani tratti dalla nuova e vecchia saga. I presentatori della serata saranno molteplici: dal creatore del franchise Hiroshi Miyaoka, al compositore Satoshi Kadokura, passando per ospiti speciali come il wrestler professionista Danshoku Dino e la voce di Maria, vale a dire Chiaki Takahashi.

Verranno inoltre messi a disposizione due speical bonus direttamente dalla Kadokawa Games che includono le prime copie di Metal Max Xeno Reborn direttamente dal Giappone.

Il titolo è in uscita il 9 Luglio, in eslcusiva per il Sol Levante, su Playstation 4 e Nintento Swithc. E noi, come sempre, vi lasciamo il trailer a disposizione qui sotto: