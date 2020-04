Call of Duty: ecco perché usare il Warzone Tracker

La community di Call of Duty ha creato uno strumento di tracciamento accurato chiamato Warzone Tracker. Tracker.gg è un network che costruisce siti di statistiche per molti dei migliori sparatutto in circolazione. Con il lancio di Call of Duty Warzone, il sito ha ampliato il già impressionante portale Modern Warfare con una nuova sezione dedicata a Warzone.

Semplicemente inserendo il nome della vostra piattaforma, la pagina Warzone mostrerà statistiche dettagliate sulle vostre prestazioni sia in Battle Royale che in Malloppo. Sarete in grado di vedere tutte le vostre partite, compresi tutti i giocatori con cui avete giocato e le loro statistiche. Questo non è solo un modo molto più facile per valutare le prestazioni, ma potrete anche risparmiarvi lo scorrere su liste infinite per vedere il vostro punteggio in classifica.

Il sito elenca anche il bottino di Warzone, e permette di ordinare gli oggetti per tipo e per stagione in cui sono stati introdotti. Se per esempio siete interessati a raccogliere i diversi progetti delle armi, è più facile tenerne traccia attraverso una pagina dedicata che elenca ogni progetto che sia mai esistito per ogni data arma. Inoltre ci sono programmi per documentare tutti i 100 livelli di ogni Battle Pass, e anche i progetti che si ottengono da alcune sfide.

In futuro ci si può anche aspettare una pagina simile per gli operatori, così da poter riepilogare tutte le skin individuali, e come acquisirle. Date un’occhiata perché vale la pena perderci un po’ di tempo. Soprattuto perché, in un momento come questo in cui tanti giocatori abbandonano il crossplay per paura dei cheater, avere consapevolezza delle vostre prestazioni e quelle degli avversari vi permetterà di migliorare senza barare.