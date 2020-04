Animal Crossing New Horizons: lo “scandalo” di Blather

Per chi non lo sapesse, il personaggio di Blather consiste in un simpatico gufo che svolge il ruolo di direttore del museo in Animal Crossing New Horizons, carica che ricopre fin dalla sua prima apparizione in Animal Crossing Forest+. Ciononostante, questo adorabile e innocente animaletto potrebbe nascondere un oscuro segreto, che potrebbe cambiare irrimediabilmente tutto ciò che davamo per certo nel gioco.

Durante un’indagine condotta da a Smithsonian librarian, è saltato fuori che i fossili raccolti con tanta fatica e consegnati a Blather potrebbero non servire a nulla. Dei tweet riportano una comparazione fra quelli trovati nel gioco e le “lying stones”, dei falsi storici che vennero consegnati a Johann Beringer, scienziato vissuto nel 1700. I fossili, presi per autentici dallo studioso, ne minarono infine la reputazione, distruggendola.

Tornando seri, questa trovata è stata anche un divertente modo di dare qualche informazione storica all’interno di un gioco come Animal Crossing New Horizons che sta andando davvero benissimo, per cui è un’idea che ci sentiamo di apprezzare.