G2A condivide i titoli più popolari del momento

Il mercato online G2A ha condiviso in un post alcuni dati di vendita, che gettano luce su quali giochi si stiano dimostrando più popolari durante questo periodo di forzato isolamento. Potrebbe sorprendere che G2A abbia visto un aumento del 75% della domanda di giochi di sopravvivenza nel primo trimestre del 2020. Sembra infatti che rimanere bloccati in casa durante la quarantena, faccia pensare molto a come si potrebbe affrontare una situazione di difficoltà e solitudine in un mondo ostile, e questo si riflette nei giochi che vengono comprati.

Meno sorprendente, forse, è il massiccio aumento della domanda di sport games. G2A infatti afferma di aver riscontrato un enorme aumento del traffico di ricerca per FIFA 20, più del 132%, e più del doppio della norma per NBA 2K20 (qui un nostro articolo). Nulla in confronto all’aumento del 2,332% delle ricerche per F1 2019. Poiché le stagioni sportive sono state cancellate o ritardate a causa dell’epidemia, ne consegue che i tifosi si rivolgono ai giochi per rimanere occupati mentre attendono che tutto torni alla normalità. Secondo SteamDB, a seguito di due fine settimana gratuiti nell’ultimo mese, Football Manager 2020 è ancora più popolare che mai, avendo raggiunto il picco più alto di tutti i tempi, 189.464 giocatori, durante la giornata del 29 marzo.

Sembra, inoltre, che anche alcuni giocatori “in pensione” abbiano ritrovato antichi hobby. G2A riporta un aumento dell’851% della domanda per titoli degli anni ’90 e 2000 come Age of Empires 2 e Worms Armageddon. E mentre alcuni di noi probabilmente stanno cercando di evitare giochi su virus e piaghe, sembra che molte persone abbiano avuto un ritrovato interesse proprio per questi temi, dato l’aumento di del traffico di più del 200% per titoli come Plague Inc., State of Decay e The Division 2.