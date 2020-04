Crackdown 1 e 2 disponibili gratuitamente su Xbox One e Xbox 360

Completamente a sorpresa, lo store di Microsoft offre ai giocatori due prodotti gratuiti dedicati ad una delle serie che gli utenti Xbox sicuramente avranno sentito parlare, ossia Crackdown 1 e 2. Ebbene, entrambi i titoli pubblicati da Microsoft sono attualmente scaricabili su Xbox 360 e Xbox One.

Questa rappresenta una buona opportunità per arricchire la propria libreria dato anche il periodo in cui stiamo vivendo. Inoltre, vi ricordiamo che il primo capitolo su Xbox One potrà essere giocato in 4K se avete in vostro possesso un Xbox One X ed uno schermo in 4K. Avete dato uno sguardo alla nostra recensione incentrata su Crackdown 3?