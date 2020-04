Outriders: le nuove clip video ci mostrano le abilità del Devastator e Trickster

Nel corso delle recenti ore, People Can Fly ha ultimamente pubblicato in rete delle nuove clip video dedicate esclusivamente a Outriders, titolo che raggiungerà gli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X a fine 2020. Nei filmati rilasciati dalla software house precedentemente nominata, quest’ultimi mostrano in azione le abilità delle classi Devastator e Trickster, in cui i personaggi devastano i propri nemici.

Sicuramente un buon modo per farsi un’idea generale su alcune peculiarità delle classi presenti in Outriders, dove vengono mostrarti peraltro alcuni secondi di gameplay legati alla produzione sci-fi targata People Can Fly.