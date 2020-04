PlayStation 5 e Xbox Series X: emersi i piani per le rispettive presentazioni?

PlayStation 5 e Xbox Series X sono ancora in attesa delle loro presentazioni ufficiali da parte di Sony Interactive Entertainment e Microsoft. Mentre la console next-gen della casa di Redmond ha già ricevuto un soft-reveal, quella di Sony resta ancora avvolta nel mistero. Mentre attendiamo comunicazioni ufficiali in merito, sono emerse in rete alcune speculazioni sui due eventi, offerti dall’analista/insider Daniel Ahmad e dai siti VGC ed Eurogamer.

Prima di informarvi sui rumor, precisiamo che i piani previsti potrebbero cambiare a causa degli effetti del Coronavirus. In primis, durante la settimana dell’E3 non sono previsti annunci di alcun tipo e dunque, le conferenze digitali che sostituiranno quelle cancellate si terranno durante altre date. Inoltre, la maggior parte degli annunci previsti, vedi i primi titoli di prossima generazione, avranno luogo in occasione del Summer of Gaming di IGN previsto per giugno.

Tornando alle console next-gen,PlayStation 5 dovrebbe avere la sua presentazione il prossimo 5 maggio, rumor che combacia con quanto emerso in queste ore sul forum Resetera. Per quanto riguarda Xbox Series X, a quanto pare Microsoft ha in programma due eventi: uno fissato a maggio e l’altro per giugno, con quest’ultimo che sostituirà il briefing E3 2020. Concludiamo dicendo che i vari annunci dei giochi arriveranno (sempre secondo le fonti) in maniera scaglionata e non tutti nello stesso mese.

Questo perché non avendo nessuna scadenza fissa (E3 2020) i team di sviluppo ci stanno mettendo più tempo nel preparare i vari trailer e gameplay con le build in loro possesso, oltre al fatto che lavorare in remoto richiede più tempo. Questo è quanto affermato da Tom Philips di Eurogamer: