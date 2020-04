The Last of Us Part II verrà pubblicato al posto di Ghost of Tsushima?

The Last of Us Part II è sempre al centro dell’attenzione, con le indiscrezioni sulla possibile data di pubblicazione del titolo di Naughty Dog che continuano ad essere protagoniste. Un nuovo rumor suggerisce qualcosa di clamoroso, ma già emerso nell’aria qualche giorno fa. La nuova avventura di Ellie e Joel è in arrivo il 26 giugno2020? Aspettate però: in quella data non è previsto l’arrivo di Ghost of Tsushima?

Partiamo con ordine: Amazon ha cambiato per qualche ora la data d’uscita del sequel di The Last of Us, mostrando come giorno di pubblicazione il 26 giugno (potete vederlo nell’immagine in calce alla notizia). Se a questo sommiamo il possibile cambio di data di Ghost of Tsushima, è possibile ipotizzare che in casa Sony Interactive Entertainment starebbero pensando di sostituire la pubblicazione del titolo di Sucker Punch con quello di Naughty Dog, rinviando il primo nel periodo autunnale. Sarà davvero così?