Birds of Prey: una concept art rivela le acconciature di Black Canary

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (qui trovate la nostra recensione) è il più recente lungometraggio della DC Comics uscito nelle sale il 6 febbraio scorso. L’opera, diretta da Cathy Yan, racconta le disavventure di Harley Quinn (Margot Robbie) dopo le vicende narrate in Suicide Squad ed introduce una squadra di supporto all’antieroina, tutta al femminile.

Tra le figure presenti nel team figura anche Black Canary (che ha il volto di Jurnee Smollett-Bell), una cantante nel club di Roman Sionis alias Maschera Nera (Ewan McGregor). Ebbene, qualche ora fa, Greg Hopwood, che ha lavorato al film in qualità di Costume Concept Artist, ha mostrato delle illustrazioni (sul suo profilo Twitter) che raffigurano delle acconciature alternative per il personaggio che abbiamo menzionato poc’anzi. Qual’è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto al nostro articolo.

I was fortune enough to work directly with @CathyYan and the Hair & Makeup department on some hair studies for @jurneesmollett character #blackcanary. Which one is your favorite? pic.twitter.com/2CnEVrYZU5

— Greg Hopwood (@greghops) April 19, 2020