Idris Elba e la moglie doneranno 40 milioni di dollari per l’allarme Covid-19

Idris Elba è un attore, regista, sceneggiatore e produttore britannico di notevole fama, con una carriera attiva nel mondo dell’intrattenimento fin dagli anni 2000. L’artista, che abbiamo visto di recente nella parte di Heimdall in Avengers: Infinity War e in quella del villain Brixton Lore in Hobbs & Shaw, come vi abbiamo comunicato qualche tempo fa, è risultato positivo, insieme alla moglie Sabrina Dhowre Elba, al Covid-19.

Idris Elba e la sua generosità

I due sono attualmente in isolamento e hanno sintomi lievi. Nonostante la situazione sotto controllo, la coppia ha rivelato che la disavventura li ha fatti riflettere parecchio e, come annunciato da The Hollywood Reporter, moglie e marito hanno deciso di donare ben 40 milioni di dollari al Fondo Internazionale della Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo, un settore che sicuramente è tra i più colpiti in questo periodo. Sicuramente un gesto nobile e di spessore che testimonia la generosità e l’empatia di molte celebrità in un momento così delicato per l’intero globo.