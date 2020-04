James Gunn svela che non ci sono piani per Guardiani 4

James Gunn è un noto regista, sceneggiatore e produttore americano, che ha raggiunto la sua fama grazie alle due pellicole sui Guardiani della Galassia (al momento è al lavoro sul terzo capitolo) e attualmente impegnato nella creazione anche di The Suicide Squad, seguito dell’opera del 2016 di David Ayer. Ricordiamo inoltre che il personaggio è stato al centro di una diatriba con Disney che lo ha visto all’inizio licenziato da parte della multinazionale, situazione che si è risolta con la sua reintegrazione. L’artista è molto attivo sui social network e chiacchiera spesso con i fan, rispondendo alle loro domande e svelando dettagli interessanti sui suoi film o sulla sua carriera.

James Gunn: la rivelazione

Gunn, che in questo weekend è stato impegnato in un Q&A con i suoi ammiratori, ha fatto una dichiarazione di notevole importanza che vi riportiamo dalla testata MovieWeb. L’autore ha svelato che allo stato attuale non ci sono piani per un quarto capitolo dei Guardiani della Galassia, visto il filmaker stesso ha sempre concepito il franchise con una trilogia. Ovviamente nel mondo dell’intrattenimento tutto può cambiare, ma le sue parole lasciano trasparire che, dopo il Volume 3, non godremo più delle avventure della squadra capitanata da Star-Lord. E voi cosa ne pensate? Avreste preferito vedere un’altra realizzazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto al nostro articolo.