Sex Education: un video racconta tutti i riferimenti a film per ragazzi della serie

Sex Education è un prodotto seriale di Netflix che è riuscito a ritagliarsi una larga fetta di pubblico, che hanno apprezzato l’opera ideata da Laurie Nunn (Gone to Earth, The Summer House) e diretta da Kate Herron e Ben Taylor. La realizzazione, andata in onda per la prima volta nel 2019, è attualmente arrivata ad una terza stagione, annunciata da poco.

Sex Education: ecco un filmato inedito

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale della piattaforma, è stato caricato un video che illustra tutti i riferimenti che fa la serie a film per ragazzi come il celebre American Pie. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla clip in questione, che trovate qui sotto, in calce al nostro articolo.