Sony si scusa per una PS4 Pro difettosa regalando un gioco (e un’amicizia)

Nel caso vogliate iniziare la settimana al meglio, eccovi una storia che scalda il cuore. Un utente di Reddit, pnut88, ha dovuto inviare al servizio di assistenza di Sony la propria PlayStation 4 Pro a tema God of War, a causa di un difetto tecnico che impediva la lettura dei dischi. A causa del Coronavirus, come previsto, le riparazioni hanno richiesto più tempo del normale e sono costate la non modica cifra di 165 dollari. Al ritorno, tuttavia, la console è arrivata con un regalo inaspettato per il suo proprietario.

Oltre all’hardware, pnut88 ha infatti ricevuto una copia gratuita di MLB: The Show 2020 e una lettera firmata dal team di assistenza di Sony, in cui l’utente viene ringraziato per aver scelto il servizio. Come se non bastasse, il gioco era accompagnato da un post-it in cui Deric, un impiegato dell’azienda, ha inserito il proprio nominativo del PlayStation Network per stringere amicizia. In un momento di difficoltà come questo, sono proprio queste storie a risollevare il morale. Ricordiamo che il colosso giapponese ha già partecipato alla lotta contro l’epidemia con una donazione.