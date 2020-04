Animal Crossing New Horizons: scoperte gigantesche novità nel codice

Sembra ormai chiaro che il codice di Animal Crossing New Horizons è una fonte inesauribile di novità. Gli sviluppatori pare si divertano a lasciare indizi nel gioco riguardo ai prossimi contenuti, anche se non è esattamente chiaro quanto affidabili siano questi. Tempo fa abbiamo infatti parlato del potenziale arrivo di Brewster nel gioco, e adesso ci troviamo di fronte ad una montagna di informazioni rinvenute dai dataminer.

Prima di presentare l’elenco, ricordiamo che tutto nasce da mere speculazioni in base ai dati ritrovati e non c’è alcuna garanzia che arrivi in futuro come aggiornamento. Se volete evitare di crearvi aspettative troppo grandi, pensateci bene prima di continuare la lettura. In caso contrario, procediamo. Ecco tutti i contenuti principali che i dataminer sostengono verranno aggiunti ad Animal Crossing New Horizons:

Due nuovi miglioramenti per il museo

Una sezione artistica per tutti i tre livelli della casa

Due nuovi edifici: il bar del museo e il negozio del museo

Ci sarà una barca che approderà alla ‘spiaggia segreta’ a nord dell’isola

I falsi artistici faranno il loro ritorno

Il codice delle scatole menziona il personaggio di Redd, che potrebbe visitare l’isola in futuro

Vengono menzionati nuovi cespugli, come l’azalea

Vengono menzionati nuovi vegetali per l’orto, come la canna da zucchero

Possibilità di nuotare e aggiunta del “cibo di mare”

Possibilità di segnalare i giocatori per “comportamento inappropriato”

Non ci resta che attendere i prossimi mesi e vedere quali saranno i piani di Nintendo per Animal Crossing New Horizons.