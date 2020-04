Ninjala: open beta test in arrivo il 28 e 29 aprile

La software house giapponese GungHo Online Entertainment, ha annunciato che il prossimo 28 e 29 aprile ospiterà un open beta test per Ninjala, multiplayer action game che sarà reso disponibile per Nintendo Switch via Nintendo eShop per il 27 maggio in questo emisfero e per il 28 maggio in Giappone. Qui di seguito, vi indichiamo il programma completo di quando il gioco sarà giocabile:

PDT 28 aprile dalle 12:00 alle 12:59

28 aprile dalle 20:00 alle 20:59

29 aprile dalle 04:00 alle 04:59 BST 28 aprile dalle 20:00 alle 20:59

29 aprile dalle 04:00 alle 04:59

29 aprile dalle 12:00 alle 12:59 JST 29 aprile dalle 04:00 alle 04:59

29 aprile dalle 12:00 alle 12:59

29 aprile dalle 20:00 alle 20:59 AEST 29 aprile dalle 05:00 alle 05:59

29 aprile dalle 13:00 alle 13:59

29 aprile dalle 21:00 alle 21:59

Per chi ancora non lo conoscesse, Ninjala si rivela essere una vera e propria divertente scoperta perché vi permetterà sia di creare armi incredibili usando gomme da masticare sia di usare queste secondo il principio del Ninjutsu. Inoltre, la software house ha anche voluto pubblicare un diario degli sviluppatori in cui Kazuki Morishita (presidente di GungHo Online Entertainment) e Motoki Kaneda (Ninjala director) approfondiscono le dinamiche delle battaglie, con inclusi scoring points, l’uso della Shinobi Energy, la fabbricazione di armi più sofisticate e l’introduzione a tecniche di lotta avanzate. E mentre vi invitiamo a conoscere qui il diario, vi ricordiamo che a breve è previsto per Nintendo Switch il lancio di un titolo RPG che però non vi anticipiamo, se non qui.