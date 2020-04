SEGA Ages G-LOC Air Battle: action arcade game in arrivo il 30 aprile su Switch

Creato dal celebre designer Yu Suzuki, SEGA ha annunciato l’atterraggio anche in Europa dell’ultimo titolo della collana SEGA Ages dal nome G-LOC Air Battle, action arcade game previsto per il 30 aprile per Nintendo Switch via Nintendo eShop, con tanto di nuove e migliorate funzionalità introdotte specificamente per questa versione.

Cieli insidiosi da affrontare e oltrepassare vi aspettano in G-LOC Air Battle, perché ogni volta che vi ritroverete a decollare con il vostro aereo sperimentale per condurre una determinata missione a tempo, squadroni aerei nemici saranno più che lieti di sorprendervi quando meno ve lo aspetterete. Siate dunque pronti ad abbattere la vostra concorrenza nelle classifiche online con anche la “Modalità Arcade” che vi permetterà di vivere in prima persona la sensazione di un originale hydraulic-powered arcade cabinet con un cabinet display in movimento.

E per rimanere in tema aeronautico, è in arrivo sempre per Nintendo Switch un altro titolo che vi invitiamo di curiosare al volo qui.