Valorant avrà le versioni console e mobile?

Valorant si appresta a diventare uno dei prossimi grandi titoli nel genere degli eroici-sparatutto. Il gioco della Riot Games sembra aver scosso la scena mondiale, con una versione beta che ha suscitato reazioni molto positive. Per tutti coloro che giocano su dispositivi mobili e console, e sperano di poter ottenere il titolo in uscita per PC in estate, abbiamo sia buone che cattive notizie. In un’intervista su The Express Online il Game Director Joe Ziegler ha dichiarato:

“Mentre stiamo esplorando altre piattaforme come console e mobile, in questo momento il team sta lavorando duramente per offrire un’esperienza di prim’ordine su PC.”

Questa affermazione riecheggia quanto detto anche dal Lead Designer del gioco, ma è sempre più chiaro che sebbene ci siano concrete aperture alle versioni per dispositivi mobili e console, la priorità è per il PC. Tuttavia erano già stati notati controlli mobili nella beta, ed è molto probabile che possa esserci una concretezza maggiore rispetto a quanto detto nelle dichiarazioni ufficiali. Purtroppo però per il momento non ci sono ulteriori dettagli. Gli sforzi del team di sviluppo di Valorant sembrano tutti concentrati sulla versione PC e se dovessero arrivare altre versioni, sarà solo dopo il lancio ufficiale per PC. Vi terremo sicuramente aggiornati.