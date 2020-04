Deadhaus Sonata: il gioco del creatore di Eternal Darkness si mostra in nuove immagini

Nelle ultime ore, sono venute in nostro possesso alcune novità legate prettamente a Deadhaus Sonata, titolo che debutterà sul mercato per PC, ma non è da escludere l’arrivo sugli scaffali dei negozi anche su console. Ebbene, il progetto, nato dall’idea del creatore di Eternal Darkness e della saga dedicata a Legacy of Kain Blood Omen, ossia Denis Dyack, si mostra in nuove spettacolari immagini dando modo ai giocatori di osservare alcuni scatti dell’opera in questione.

Per coloro che attualmente non lo conoscessero: Deadhaus Sonata è un Action RPG free-to-play ambientato in un mondo fantasy, grazie al quale presenterà alcune dinamiche presenti nei precedenti giochi precedenti di Denis Dyack. Inoltre, vi riportiamo alcune parole del creatore di Eternal Darkeness e Legacy of Kain Blood Omen durante un’intervista tenutasi ai microfoni di DenofGeek:

Stiamo inserendo svariati elementi di alcuni dei miei giochi precedenti in Deadhaus Sonata. Il gioco è un RPG multiplayer co-op (free to play) in cui rivesti il ruolo di una presenza malvagia inarrestabile. Saranno presenti i toni lovercraftiani di Eternal Darkness Sanity’s Requiem, gli elementi gotici di Blood Omen Legacy of Kain e quelli RPG di Too Human. L’industria del gaming è andata verso significativi cambiamenti. Di recente c’è stato uno spostamento dalla classica pratica di acquistare un gioco una sola volta in favore di un gioco come servizio. I giochi free to play sono stati elementi centrali in questo cambiamento, offrendo ai giocatori contenuti sempre nuovi e con microtransazioni che che permettono di supportare il gioco con il denaro. Apocalypse e Deadhaus Sonata sono stati creati attorno a questo nuovo mercato.

Purtroppo, tutt’ora non conosciamo quando verrà rilasciata l’opera in questione, ma nel frattempo potete ammirare le immagini visibili in calce alla notizia per avere un piccolo assaggio della produzione di Denis Dyack.