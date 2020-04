Hakuoki Shinkai Ginsei no Shou: visual novel annunciato in Giappone per il 30 luglio su Switch

La software house giapponese Idea Factory ha annunciato per il 30 luglio il lancio in Giappone per Nintendo Switch della visual novel di genere Otome intitolata Hakuoki Shinkai Ginsei no Shou, nonché informato che sarà previsto anche il rilascio di un’edizione limitata con all’interno uno speciale booklet e due drama CDs al costo di 8.500 yen e di un “Twin Pack” che custodirà in sé una copia del precedente Hakuouki Shinkai Tsukikage no Shou con due card stickers per 11.500 yen. Seppur non sia stata per il momento indicata un’ipotetica data di rilascio per l’Europa, ad aggiornamenti acquisiti, non mancheremo d’informarvene via games news.

In Hakuouki Shinkai Ginsei no Shou verrete catapultati indietro nel tempo, esattamente nel dicembre 1863 (terzo anno dell’era Bunkyū), alla guida di Chizuru Yukimura, arrivata a Kyōto alla ricerca del padre di cui perse i contatti. Un titolo che si presenta come una raccolta di storie intrecciate tra violenza e ricerca, tra combattimenti e rivelazioni che sorprenderanno la protagonista (e voi) sin dal momento in cui incontrerà lungo il suo cammino gli Shinsengumi: un gruppo di assassini che le si rivelerà non essere tale dal momento in cui deciderà di lavorare con loro per poter raggiungere il compimento della sua missione.

