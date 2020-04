MotoGP 20: il nuovo filmato mostra l’Intelligenza Artificiale

In attesa dell’imminente uscita, Milestone continua a pubblicare filmati di MotoGP 20, nuovo capitolo della serie dedicato alla massima categoria di moto da corsa su circuito. Oggi è il turno dell’Intelligenza Artificale, nella serie conosciuta con l’acronimo di A.N.N.A. (Artifical Neural Network Agent), e dei suoi miglioramenti che riceverà in questo nuovo episodio. Sarà ora capace di gestire le situazioni più estreme, reagire all’ambiente e usare la propria conoscenza per raggiungere l’obiettivo della vittoria. Saprà controllare anche le due novità introdotte: l’usura delle gomme e il consumo di carburante.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che l’uscita di MotoGP 20 è fra pochi giorni, il 23 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.