The Adventures of Ten and Till in arrivo entro il 2020

The Adventures of Ten and Till, uno shoot’em up sviluppato dal designer giapponese Toro Nishino, e pubblicato per la prima volta nel luglio 2016 in Giappone, sta finalmente arrivando in occidente verrà distribuito tramite Steam in versione PC, come annunciato dalla Lionwing Publishing. Il gioco offre una robusta esperienza sparatutto che fonde la splendida pixel art lo-fi con un gameplay impegnativo che ricorda i classici sparatutto verticali come Cave.

È caratterizzato da meccaniche uniche come lo scambio immediato dei personaggi, un sistema di punteggio rischio-ricompensa, una varietà di fasi impegnative ed una bella ed emozionante colonna sonora. I due personaggi giocabili sono le protagoniste del titolo, Ten e Till. Questi due personaggi possono essere scambiati sul momento, poiché ognuna possiede diversi punti di forza e limitazioni:

Ten – Una spadaccina in addestramento. Traboccante di giustizia, Ten è una giovane ragazza che utilizza la spada e il modo di vestire tramandati nel suo villaggio per generazioni. (Si dice che la cultura del suo villaggio natale abbia avuto origine da un altro mondo, molto tempo fa.) Il tipo di tiro di Ten è potente, infatti è concentrato e colpisce i nemici direttamente di fronte a lei.

Till – Una ballerina emergente. Till è una ragazza gentile che riesce a donare un sorriso alla gente di Lowres grazie alle sue danze seducenti. Anche se viene sempre aiutata da Ten, spera di poter un giorno sostenere la sua amica nello stesso modo in cui la sua amica l’ha sostenuta finora. Il tipo di colpo di Till è un meno potente, ma ha un raggio più ampio può colpire più nemici contemporaneamente. Potete trovare ulteriori informazioni su The Adventures of Ten and Till sul sito ufficiale della Lionwing Publishing, mentre per scoprire i nuovi titoli in uscita per PC potete andare sul nostro sito.