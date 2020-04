Kirby e il suo possibile spin-off “non action”

Seppur non abbia (per ora) mai raggiunto il livello di altri leggendari titoli Nintendo come Mario o The Legend of Zelda, la piccola creatura sferica immaginaria di nome Kirby è un IP esistente ormai da quasi trent’anni, che compirà esattamente il 27 aprile del 2022. Un tempo che, tra una sperimentazione e l’altra, sembra abbia condotto alcuni membri della squadra ad intraprendere un percorso decisamente innovativo!

Si, perché in un’intervista a Famitsū, sono state interpellate alcune persone chiave in merito al futuro del franchise targato Kirby, oltre che in particolar modo sull’ultimo titolo Kirby Star Allies. È in questa (di cui si ringrazia Nintendo Everything per la trascrizione e traduzione) che il design director Riki Fuhrmann ha rivelato:

Per me, personalmente, mi piacerebbe davvero realizzare un gioco spin-off di Kirby senza azione.

Dunque non ci resta che aspettare, perché il futuro sembra già essere ricco di sorprese.