Stranded Deep in uscita per PS4 e Xbox One

L’open-world survival game Stranded Deep verrà lanciato per PlayStation 4 e Xbox One il 21 aprile, come annunciato dallo sviluppatore Beam Team Games. Il rilascio della versione per console era originariamente previsto per ottobre 2019, ma è stata rimandata a seguito della chiusura dell’ex publiscer Telltale Games. Stranded Deep era stato lanciato per PC con un Early Access tramite Steam nel gennaio 2015, con una storia classica ma intrigante per tutti gli amanti dei survival games.

All’indomani di un misterioso incidente aereo, il giocatore si trova bloccato nella vasta distesa dell’Oceano Pacifico. Da solo, senza alcun mezzo per chiedere aiuto, dovrà fare il possibile per sopravvivere. Esplorando sott’acqua e sull’isola sarà possibile trovare rifornimenti e gli utensili per creare oggetti, armi, e rifugio di cui il giocatore avrà bisogno per rimanere in vita. La fame, la sete e l’esposizione al sole cospirano contro la sopravvivenza, così come gli elementi naturali e le pericolose creature del Pacifico. L’obiettivo riuscire a sopravvivere!

“Prendi il ruolo dell’unico superstite ad un incidente aereo, bloccato da qualche parte nell’Oceano Pacifico. Ti troverai faccia a faccia con alcuni dei peggiori scenari in cui poter perdere la vita, che si tradurranno in un’esperienza diversa ogni volta che si gioca. Fruga. Scopri. Sopravvivi.”

Se volete entrare nel mondo dei survival games, potete trovare in questo articolo un altro titolo in uscita.