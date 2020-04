EVOS Esports collabora con Lazada Indonesia

L’organizzazione del sud-est asiatico, EVOS Esports ha stretto una partnership con Lazada Indonesia , una filiale nazionale del gruppo internazionale di e-commerce Lazada Group .

Lazada Indonesia si è impegnata a sostenere la crescita degli Esport nella regione, contribuendo in particolare alla crescita dei giochi mobili.

Lazada supporterà tutte le attività di EVOS Esports per 12 mesi, anche durante i tornei e gli eventi a cui l’organizzazione partecipa.

Hartman Harris, co-fondatore e Chief Business Officer di EVOS Esports , ha parlato dell’accordo in un comunicato:

Siamo entusiasti della collaborazione con Lazada Indonesia. EVOS Esports è la principale organizzazione di Esports che collega giocatori, influencer e fan di Esports in tutto il sud-est asiatico. Con un totale di oltre 65 milioni di abbonati YouTube e 50 milioni di follower su Instagram e oltre 350 milioni di visualizzazioni al mese, EVOS Esports è sempre stata interessata a far crescere l’ecosistema di ESports e siamo lieti di creare esperienze coinvolgenti per la comunità di Esports insieme a Lazada Indonesia.

Dopo aver lasciato AirAsia Esports, Allan Phang è entrato a far parte di EVOS Esports in qualità di Direttore regionale Marketing e PR. Nel 2019, l’organizzazione ha ottenuto oltre 7 milioni di sterline in diversi round.

Monkia Rudijono, Chief Marketing Officer di Lazada Indonesia , ha anche commentato:

Siamo molto entusiasti della collaborazione con EVOS Esports. Come azienda che adatta la raffinatezza della tecnologia di Alibaba, Lazada è impegnata a continuare ad accelerare il progresso dell’economia creativa basata sulla tecnologia e incoraggiare i talenti di ogni individuo, in particolare le giovani generazioni, in modo che possano crescere in uno dei settori che sta crescendo rapidamente, il gioco mobile e gli Esport.