Phoenix Suns: rendere i videogiochi di basket un evento principale

Il blocco degli eventi sportivi ha costretto di tutto, dal motociclismo al cricket, ad abbracciare il loro legame di videogioco più vicino . Mentre alcuni lo hanno fatto con più fanfara di altri, i Phoenix Sun dell’Arizona sono stati tra i più veloci a colpire il legno duro virtuale; costruendo eventi completi sui matchup della NBA 2K che includevano celebrità dello sport, omaggi dal vivo e trasmissioni radiofoniche e televisive locali.

Dean Stoyer, Chief Marketing & Communication Officer di The Suns, ha dichiarato:

Non ho intenzione di condividere un importo in dollari, ma ogni partita ha impegni, qualsiasi cosa, dall’arena ai tiri della maglietta, ai kiss cam; puoi contare l’elenco. Sebbene le simulazioni sportive non possano sostituire tutti i segmenti del marchio in un gioco reale, giocare con il resto dei suoi giochi della stagione normale in NBA 2K ha permesso ai Sun di riempire spot pubblicitari, interviste e condividere momenti salienti sui social media.

Una serie di flussi di videogiochi su Twitch potrebbe non fornire confronti da mele a mele con giochi trasmessi a livello nazionale, ma secondo Stoyer, le impressioni su tutte le piattaforme vanno da 2,1 a 3,1 milioni. In alcuni casi, i numeri sono 10 volte più grandi di quanto l’organizzazione avrebbe ottenuto trasmettendo una partita di basket su Fox Arizona o radio.

A causa della situazione attuale, abbiamo un pubblico in cattività, ma è stata la velocità con cui ci siamo spostati. Se così non fosse, avremmo perso slancio e l’opportunità di capitalizzare su quel pubblico.

Ha osservato Stoyer, aggiungendo che i Phoenix Suns erano in esecuzione giochi anche prima che l’NBA avesse annunciato il proprio invito di beneficenza per soli giocatori NBA 2K , che avrebbe ironicamente vai avanti per vincere.

Meno di un giorno dopo il rinvio della stagione regolare dell’NBA l’11 marzo, il team dei social media di Suns stava già passando a quella che sarebbe stata una strategia di contenuto determinante per il prossimo futuro. Una delle maggiori attrattive è che, in alcune settimane, i giocatori Suns stanno passando il controller a giocatori professionisti delle vicine serie NFL e MLS.

Another assist for The Valley. Crowned as the first-ever @NBA2K Players Tournament Champion; #FirstRespondersFirst and @aafb will receive $100,000 in Book’s name. pic.twitter.com/LdgdGcHdic — Phoenix Suns (@Suns) April 17, 2020

Allison Harissis, senior manager dei social media:

Quando hai una trasmissione che ottiene quel tipo di coinvolgimento, quando pubblichi annunci pubblicitari su di essa, possiamo tornare dal partner e non solo mostrare loro i risultati, ma anche mostrare loro una nuova area di opportunità che abbiamo creato da le circostanze e qualcosa che dovremmo considerare di andare avanti una volta superato COVID-19.

Stranamente, i Phoenix Suns sono uno degli otto franchise della NBA che non si sono ancora uniti alla NBA 2K League ufficiale ; una joint venture di Esports tra NBA e Take-Two Interactive (attualmente rimandata a causa di COVID-19). Stoyer ha affermato che l’adesione alla competizione era stata sul tavolo prima del blocco e, mentre l’impatto positivo delle sue trasmissioni virtuali potrebbe rendere più accessibile l’ingresso, aggiunge che non avere un franchising di Esport significava che i Sun erano liberi di avvicinarsi al gioco a modo suo.

The Suns ha anche discusso dell’hosting di collaborazioni watch-and-win con partner di ristoranti locali dell’Arizona; offrendo sconti per ritiri e consegne.

La configurazione e lo streaming dei giochi NBA 2K sono stati realizzati con la società di produzione di Esports locale SAK Gaming. Una delle destinazioni più inaspettate è stata 98,7 FM Sports Station di Arizona, che avrebbe trasmesso una copertura post-registrata con il commentatore play-by-play Jon Bloom e l’analista dei colori Tim Kempton.

“Esports on the radio” è un concetto in gran parte inaudito; l’istanza registrata più vicina è quella dei fan nei primi anni 2000 che ascoltavano i commenti delle partite di Dota mentre erano in viaggio; in un momento in cui doveva essere sincronizzato manualmente con le trasmissioni di gioco.

Harissis ha dichiarato:

Abbiamo iniziato a guardare Twitter da vicino dopo che la prima coppia di streaming è stata trasmessa, proprio per quanto riguarda l’impollinazione incrociata del pubblico. Non è solo un modo per coinvolgere i nostri fan, ma un modo per testare ed espandere il nostro pubblico al di fuori del mercato di Phoenix.

The Suns ha chiuso la sua stagione praticamente simulata contro gli Houston Rockets la scorsa settimana, con i suoi avversari rappresentati dall’host della MLB Network e dalla personalità di gioco Robert Flores. Come la maggior parte degli altri franchise NBA, il team sta pianificando un pacchetto di contenuti di repliche di giochi classici mentre il blocco COVID-19 si avvia. Quando gli stadi di pallacanestro sono di nuovo attivi, è improbabile che le controparti dei videogiochi ricevano la stessa attenzione, ma ciò non significa che non giocheranno un ruolo più importante nel marketing di squadra.