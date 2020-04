Eventi in stile Fortnite in arrivo per Call of Duty Warzone

Call of Duty Warzone sta già mantenendo viva l’attenzione su di sé con molte modalità a rotazione, ma la Infinity Ward ha piani più grandi. Uno degli aspetti più criticati di Call of Duty è proprio il fatto che lo sviluppatore Infinity Ward continui a ruotare la lista delle modalità disponibili su base settimanale. Anche se da un lato questo modo di fare rende le cose più interessanti, dall’altro i giocatori sono spesso delusi quando scoprono che la loro modalità preferita non è più disponibile.

Malgrado sia una decisione consapevole da parte di Infinity Ward, lo sviluppatore sta anche lavorando su storie più elaborate per Warzone. In un’intervista con Gamesbeat, il regista narrativo Taylor Kurosaki ha parlato del ruolo del suo team nell’evoluzione della narrazione del gioco lontano dalla campagna standard. Kurosaki ha detto che la storia del Modern Warfare non si è mai fermata con la fine della campagna, aggiungendo che gli eventi in Coop. e ora Warzone vanno oltre quella narrazione.

“Non volevamo che sembrassero tre giochi separati in un unico contenitore. Volevamo che sembrasse un unico mondo enorme con una storia universale, una narrazione universale. Per i giocatori che amano la trama, vogliamo che ottengano sempre più parti della storia quando giocano a Warzone, sia in multiplayer sia in Coop. Andando indietro al filmato introduttivo della prima stagione, questo racconta una parte della storia; poi il filmato introduttivo della seconda stagione, quello in cui Ghost ha fatto la sua apparizione, porta la storia un po’ più avanti. Ora, con l’introduzione della terza stagione, continua il filo narrativo.”

Kurosaki ha confermato che tutto porta ad una soluzione, ma lo sviluppatore non è sicuro di quanto tempo ci vorrà per arrivarci. Per quanto riguarda il futuro, a Kurosaki è stato chiesto specificamente se Infinity Ward abbia pianificato qualche cambiamento radicale in Warzone, come la Epic Games ha fatto con Fortnite.

“Questo è esattamente il tipo di cosa su cui stiamo lavorando, che abbiamo pianificato”

Kurosaki non è entrato nei dettagli, quindi non è molto chiaro quanto grandi saranno questi cambiamenti o questi eventi. Fortnite, ad esempio, aggiorna la sua mappa di battle royale diverse volte all’interno di ogni stagione, e di solito annuncia gli aggiornamenti con enormi eventi dal vivo. Invece gli update di Warzone sono limitati all’aggiornamento delle ricompense e all’arrivo di nuove varianti delle modalità esistenti. Pur essendo interessanti di per sé, non si arriva alla quantità di modifiche applicate da Fortnite. Dovremo solo attendere per avere ulteriori notizie. Nel frattempo potete provare il Warzone Tracker per migliorare le vostre prestazioni.