Dune: Lynch ha detto la sua sul film di Villeneuve

Dune è il prossimo lungometraggio di Denis Villeneuve che porta sul grande schermo, per la seconda volta (eccetto le miniserie televisive), il primo romanzo della saga omonima di Frank Herbert, tra i pilastri della fantascienza mondiale. Nelle ultime immagini che vi abbiamo riportato, erano presenti tutti i personaggi principali con indosso i costumi della realizzazione, in uno stile molto realistico e lontano dall’altro adattamento filmico del 1984.

Dune: ecco cosa ne pensa il regista di Missoula

Negli anni ’80, infatti, il celebre David Lynch ha portato in sala la sua personale versione di Dune, molto discussa dal pubblico e dalla critica, nonostante per alcuni esperti del settore e scrittori sia un vero e proprio cult. Lo stesso autore americano, noto per Mulholland Drive e per Twin Peaks, non è mai stato soddisfatto della riuscita della realizzazione e in occasione del nuovo prodotto di Villeneuve ha espresso il suo parere. L’artista, durante un’intervista a The Hollywood Reporter, ha dichiarato:

Ho zero interesse nei confronti di Dune. Quel film mi ha spezzato il cuore. È stato un fallimento e non mi diedero neanche il Final Cut. Ho raccontato questa storia tantissime volte… non è il film che avrei voluto che fosse! Alcune parti mi piacciono molto, ma per me è stato un totale fallimento.

La sua opinione, quindi, è parecchio influenzata dall’insuccesso della sua creatura, che ancora lo brucia, nonostante siano passati diversi anni. Trattasi quindi di un giudizio molto personale che non tiene conto della qualità dell’inedito progetto del filmaker canadese, ma che si limita, purtroppo, a ricordare una brutta fase della sua carriera.