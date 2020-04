James Gunn ha condiviso una speciale playlist di Spotify

James Gunn torna nuovamente protagonista di una nostra notizia. L’autore americano di cinecomic Marvel e DC (ricordiamo che The Suicide Squad è in fase di realizzazione) in questi giorni è spesso sotto i riflettori in quanto, in occasione di alcuni Q&A con i fan, ha fatto delle rivelazioni sui suoi progetti, parlando anche del quarto capitolo di Guardiani della Galassia, che con molta probabilità non vedrà mai le sale.

James Gunn e l’inedita soundtrack

Nelle ultime ore, il filmaker ha regalato agli appassionati una vera e propria chicca: ha infatti condiviso su Facebook una playlist su Spotify, chiamata Meredith Quill’s Complete Guardians Awesome Mix, che racchiude tutte i brani più amati dalla madre di Star-Lord. In questa lista alcuni pezzi sono quasi stati inseriti nei primi due lungometraggi sui Guardiani (come il caso di She’s Gone), altri invece non hanno trovato il giusto spazio. È sicuramente possibile che parte dell’elenco possa vedere la luce nella terza opera dedicata ai Vendicatori galattici e in altri lavori del regista, visto che Gunn stesso ha dichiarato di non averla mai pubblicata proprio perché potrebbe utilizzarla in futuro. Chissà se sarà così, nell’attesa però, ci possiamo godere un bel po’ di ore di sana musica.