Sandman: Gaiman ha pubblicato un aggiornamento sulla serie

Sandman della DC Comics è una della serie a fumetti più note e influenti di sempre, grazie alla creazione di un universo incredibilmente vasto e affascinante che continua ad ampliarsi grazie alla recente nascita del Sandman Universe. L’autore, il noto Neil Gaiman (che ha alle spalle testi del calibro di Coraline e American Gods), ha annunciato quest’estate una realizzazione televisiva incentrata sull’opera sopracitata, che vedrà la luce grazie a Netflix. Tra gli showrunner figurano lo stesso Gaiman e David S. Goyer, sceneggiatore del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Sandman: ecco cosa c’è da sapere

Nei mesi successivi si è saputo ben poco sullo stato dei lavori del prodotto e finalmente la mente dietro il fumetto originale ha aggiornato i fan sulla situazione. Neil, sul suo profilo Tumblr, ha risposto ad un fan che chiedeva novità in merito, spiegando che attualmente il copione della prima stagione è pronto, tutta la parte di casting è stata effettuata e sono stati assunti anche i registi. L’inizio delle riprese, ovviamente, potrà avvenire solamente quando il blocco delle produzioni a causa del Covid-19 verrà interrotto. Nel frattempo, ha spiegato Gaiman che le sceneggiature sono sempre in fase di revisione e correzione. Vi invitiamo a seguire il nostro sito per avere aggiornamenti in merito ad un progetto di tale importanza.