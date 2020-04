Nintendo Switch: aumento della produzione in vista dell’esaurimento scorte

Siamo tutti chiusi in casa per la quarantena con molto tempo a disposizione e poche cose da fare: è normale quindi che molte persone stiano acquistando videogiochi e console per ammazzar la noia. Tuttavia, tra i problemi legati all’epidemia del Coronavirus c’è anche quello della produzione di questi, che è stata per la maggior parte bloccata fino ad un futuro miglioramento della situazione. Questi due fattori uniti hanno portato ad un rapido esaurimento delle scorte di Nintendo Switch, che sta diventando sempre più introvabile.

Per arginare il problema, Nintendo ha promesso che per i prossimi mesi incrementerà la produzione della sua console versatile del circa 10%. Questo dovrebbe per lo meno arginare il problema, anche se resta un grosso fattore in sospeso: le spedizioni. A tal proposito, il colosso giapponese non è sicuro di riuscire a inviare le nuove scorte in tutto il mondo, ma di certo farà il possibile. Se siete quindi a corto di Switch e non riuscite a trovarne una, pazientate ancora per qualche tempo. Nel frattempo, vi ricordiamo che potrebbe essere in arrivo una versione dual-screen.