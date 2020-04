Trials of Mana: si aggiorna alla versione 1.01 pochi giorni prima del lancio su Switch, PC e PS4

La software house giapponese Square Enix ha annunciato oggi via Twitter i dettagli dell’aggiornamento 1.01 per il GDR Trials of Mana che il prossimo venerdì 24 aprile approderà insieme al gioco base in tutto il mondo per Nintendo Switch, PC via Steam e PlayStation 4. Qui di seguito i dettagli della 1.01:

→ Aggiunta l’opzione “Metodo Dash“, che consente di scegliere tra uno dei seguenti tre metodi: Normale: premete il tasto per correre per iniziare a correre. Per tornare alla velocità normale, potete sia premerlo di nuovo, che fermarvi od iniziare una battaglia.

premete il tasto per correre per iniziare a correre. Per tornare alla velocità normale, potete sia premerlo di nuovo, che fermarvi od iniziare una battaglia. Continuo: premete il tasto per correre per iniziare a correre. Potete tornare alla velocità normale solo premendo nuovamente il pulsante originario.

premete il tasto per correre per iniziare a correre. Potete tornare alla velocità normale solo premendo nuovamente il pulsante originario. Automatico: entra automaticamente in corsa dopo un secondo di movimento. → Correzioni di bug minori, ecc. (La versione per PC non include questo aggiornamento nel prodotto di base. Potrete comunque scaricarlo ed applicarlo subito dopo l’installazione del prodotto base.)

Iniziate il conto alla rovescia e preparatevi dunque a catapultarvi nell’avventuroso Trials of Mana, remake in full HD del terzo capitolo della serie Mana, la cui prima pubblicazione in Giappone risale al 1995 con il titolo Seiken Densetsu 3. E se non foste ancora a conoscenza della nostra prova della demo di Trials of Mana, v’invitiamo allora a scoprirla qui.