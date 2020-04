Death Stranding: rilascio per PC posticipato al 14 luglio

505 Games e la software house giapponese Kojima Productions hanno annunciato che il rilascio per PC via Epic Games Store e Steam dell’action adventure game Death Stranding che sarebbe dovuto avvenire il 2 giugno, è stato posticipato al 14 luglio. Un’inaspettata decisione che si è vista necessaria, per la quale lo sviluppatore ha comunicato successivamente in un tweet:

A seguito della chiusura temporanea di Kojima Productions [a causa dell’attuale pandemia di COVID-19], abbiamo dovuto ritardare il lancio su PC di Death Stranding al 14 luglio 2020, per consentire più tempo di sviluppo in mezzo agli attuali ordini di lavoro da casa in atto. Grazie a tutti per la pazienza e il supporto continuo!

Lanciato per la prima volta su PlayStation 4 nel non molto lontano novembre 2019, Death Stranding è ricordato per essere uno dei progetti più fervidamente attesi di quest’ultimo decennio. Immersi in uno sfondo post-apocalittico, vi ritroverete nei panni di Sam Porter Bridges a viaggiare attraverso un deserto devastato con la non semplice missione di salvare quel che rimane dell’umanità da un suo imminente annientamento, iniziato con una serie di eventi soprannaturali e seguito con l’alba di creature spettrali che affliggono ogni dove. Un titolo che vi si rivelerà straordinario non solo per l’esperienza rivoluzionaria creata dall’autore di videogames, sceneggiatore e scrittore Hideo Kojima, ma anche perché vivrete in prima persona le emozioni che accompagneranno i personaggi (e voi) in questo futuristico cammino anche attraverso le voci date da talenti del cinema come Troy E. Baker, Mads D. Mikkelsen, Sarah M. Qualley, Norman M. Reedus e Léa Seydoux.

In attesa dunque del giorno d’esordio e di ulteriori aggiornamenti di cui non mancheremo di avvisarvi via games news, eravate a conoscenza che la colonna sonora di Death Stranding è ispirata al film It Follows (2014) di David R. Mitchell? Se no, v’invitiamo allora a curiosare qui.