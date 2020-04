The Coma 2 Vicious Sisters: survival horror game in arrivo a maggio per Switch e PS4

Headup Games e la software house sudcoreana Devespresso Games hanno ufficialmente annunciato l’arrivo per maggio su Nintendo Switch e PlayStation 4 del survival horror adventure game The Coma 2 Vicious Sisters, il quale supporterà le seguenti opzioni linguistiche: cinese semplificato, coreano, francese, inglese, portoghese, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, tedesco, thailandese e ucraino.

Lanciato per PC via Steam il 28 gennaio di quest’anno, seppur The Coma 2 Vicious Sisters si presenti come sequel dell’oscura storia che alcuni di voi avranno forse già vissuto in The Coma Recut (uscito per PC via Steam nel settembre 2017), non è però richiesta alcuna familiarità con la storia del gioco originale. Questo, in quanto avrete la possibilità di assumere il ruolo di un personaggio in origine secondario: Mina Park, studentessa della Sehwa High. Svegliatasi a notte fonda nella sua scuola, si renderà sin da subito conto che qualcosa di non ancora rivelato non va come dovrebbe invece andare. Un ambiente sereno che si trasforma in un’oscura cornice, un liceo deserto da cui dovrà fuggire per sfuggire ad uno slasher che ha un che di somiglianza con il proprio docente di inglese, un intero quartiere da esplorare una volta superato il confine della scuola che le si mostrerà popolato da inimmaginabili creature, misteriosi sconosciuti ed inquietanti alleati. Un indimenticabile titolo che vi immergerà in una narrazione caratterizzata da elementi visivi illustrati a mano, nonché in una realtà alternativa in cui verrete a conoscenza di temi universali (e reali) come l’amicizia, il bullismo e le pressioni esercitate dall’esterno per il raggiungimento di un elevato risultato accademico. Siate dunque pronti ad avventurarvi, perché i danni permanenti che subirete in gioco, potranno condizionare uno dei finali multipli che vi aspettano.

E in attesa di comunicarvi via games news il giorno d’esordio per Nintendo Switch e PlayStation 4 di The Coma 2 Vicious Sisters, se mai voleste a breve immergervi in un’altra inquietante esperienza visiva, vi consigliamo di dare un’occhiata qui.