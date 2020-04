Animal Crossing: New Horizons, nuovi eventi in arrivo

Questa settimana, Animal Crossing: New Horizons sta ottenendo un grande aggiornamento che aggiunge una serie di funzioni di benvenuto, tra cui due nuove attività e una lista di prossimi eventi stagionali. Le aggiunte più importanti sono il ritorno di due personaggi familiari dei giochi passati: Leif e Redd. Dopo che l’aggiornamento sarà pubblicato, entrambi i personaggi appariranno regolarmente sull’isola dei giocatori, mettendo in scena le loro merci.

Per Leif, questo significa un negozio di giardinaggio itinerante dove vende cose come semi di fiori e arbusti. Redd, nel frattempo, continuerà la sua tradizione di vendita di opere d’arte che possono o meno essere autentiche. Ecco come lo spiega Nintendo:

Dopo aver scaricato l’aggiornamento gratuito, Jolly Redd si presenterà occasionalmente nella sua barca per vendere opere d’arte in gioco, nonché mobili con colori unici. Come nei precedenti giochi di Animal Crossing , i giocatori dovranno capire quali pezzi d’arte sono reali e quali sono falsi. Dopo aver acquistato arte genuina, i giocatori possono donarla al museo dell’isola per aprire una galleria d’arte, che mostrerà tutti i tipi di pezzi donati, dai dipinti alle sculture.

Oltre ai nuovi personaggi, Nintendo ha anche delineato i prossimi eventi stagionali che si svolgeranno nel gioco, dopo il controverso Bunny Day pieno di uova all’inizio di aprile . Ecco la line-up:

Nature Day (23 aprile – 4 maggio): Durante il periodo della Nature Day , saranno disponibili speciali sfide Nook Miles incentrate su obiettivi ispirati alla natura, come piantare alberi e annaffiare i fiori.

(23 aprile – 4 maggio): Durante il periodo della , saranno disponibili speciali sfide incentrate su obiettivi ispirati alla natura, come piantare alberi e annaffiare i fiori. Tour del primo maggio (1–7 maggio): nella prima settimana di maggio, i giocatori possono utilizzare un biglietto per il primo maggio all’aeroporto dell’isola per partire per un tour a tempo limitato in un’isola che sembra diversa dal solito mistero tour dell’isola. Un visitatore speciale che sembra familiare potrebbe anche essere lì …

(1–7 maggio): nella prima settimana di maggio, i giocatori possono utilizzare un biglietto per il primo maggio all’aeroporto dell’isola per partire per un tour a tempo limitato in un’isola che sembra diversa dal solito mistero tour dell’isola. Un visitatore speciale che sembra familiare potrebbe anche essere lì … Giornata internazionale dei musei (18 – 31 maggio): per celebrare la Giornata internazionale dei musei, i giocatori possono prendere parte a un Rally di francobolli. Dopo aver ricevuto una carta speciale per i francobolli, i giocatori possono divertirsi guardando pesci, insetti e fossili mentre raccolgono i francobolli nelle varie mostre del museo per guadagnare una ricompensa nel gioco.

(18 – 31 maggio): per celebrare la Giornata internazionale dei musei, i giocatori possono prendere parte a un di francobolli. Dopo aver ricevuto una carta speciale per i francobolli, i giocatori possono divertirsi guardando pesci, insetti e fossili mentre raccolgono i francobolli nelle varie mostre del museo per guadagnare una ricompensa nel gioco. Stagione dei matrimoni ( 1–30 giugno): durante un giugno a tema nuziale, i giocatori possono visitare l’isola di Harvey per incontrare la coppia di sposi Reese e Cyrus, nonché aiutare a organizzare e scattare foto di anniversario con loro nello studio fotografico del matrimonio. I giocatori riceveranno oggetti a tema matrimonio come segno della loro gratitudine.

Animal Crossing è sempre stato un gioco pensato per essere giocato per un lungo periodo, e questo tipo di aggiornamenti gratuiti dei contenuti dovrebbe fare molto per rendere vero anche New Horizons . I giocatori possono scaricare l’aggiornamento a partire dal 23 aprile.