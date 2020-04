Dragon Ball Z Kakarot: annunciata la data del nuovo DLC

Nel corso delle ultime ore, Bandai Namco Entertainment ha recentemente svelato delle informazioni piuttosto interessanti dedicate principalmente a Dragon Ball Z Kakarot, titolo targato CyberConnect 2 disponibile sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One e PlayStation 4. Secondo quanto svelato dalla compagnia nipponica, finalmente veniamo a conoscenza sulla data d’uscita ufficiale dedicata al nuovo DLC: A New Power Awakens Parte 1, che porrà particolare importanza su Lord Beerus, Dio della Distruzione.

Il contenuto scaricabile sarà disponibile su Dragon Ball Z Kakarot negli store digitali relative alle varie piattaforme dalla giornata del 28 aprile 2020, introducendo svariati contenuti e non solo per l’opera con protagonisti Son Goku e compagni, acquistabile unicamente con il Season Pass o con la Parte 2 del DLC in questione. Sentiamo le dichiarazioni dedicate al contenuto scaricabile rilasciate da Hara Ryousuke, Game Producer del gioco:

In questa prima parte di contenuti aggiuntivi, i giocatori potranno sbloccare le trasformazioni di Super Saiyan God Vegeta e Super Saiyan God Goku, da usare in tutta la storia principale. Mentre Beerus fa la sua apparizione, Vegeta e Goku combatteranno al suo fianco per sconfiggerlo in questo episodio di battaglia boss. Impostato al livello 250, Beerus sarà un avversario da tenere in considerazione, soprattutto perché i giocatori non saranno in grado di utilizzare l’intera gamma dei loro oggetti per sconfiggerlo. Beerus è così forte che il mio tasso di vittoria in questa battaglia è di 1 su 10.