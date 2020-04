Metamorphosis: in uscita quest’estate per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Sulla scia di titoli surreali, l’editore All In! Games e la software house polacca Ovid Works hanno rilasciato l’official trailer di Metamorphosis, puzzle platformer da vivere in prima persona, il cui lancio è previsto per quest’estate per Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One.

Ispirato all’immaginazione del filosofo boemo Franz Kafka, in Metamorphosis vi sveglierete con una curiosa scoperta: avete assunto le caratteristiche di un insetto. E testimoni nello stesso momento dell’arresto del vostro amico Joseph avvenuto per ragioni a voi sconosciute, vi ritroverete con l’immediata e non semplice missione di salvarlo. Un incredibile viaggio attraverso un mondo non familiare, che di familiare ha soltanto la vista delle fessure esistenti all’interno delle crepe della civiltà, con cui dovrete fare largo uso della vostra più viva immaginazione per svelare verità celate e ritrovare la vita che una volta conoscevate.

E in attesa di comunicarvi via games news il giorno d’esordio, se non doveste ancora conoscere un altro surreale titolo in uscita a breve, perché non scoprirlo qui!