Seven Knights Time Wanderer: posticipata l’uscita

La Netmarble ha deciso di posticipare l’uscita di Seven Knights Time Wanderer, un titolo Switch basato sul popolare RPG mobile che, come vi avevamo annunciato ,doveva essere disponibile a giugno 2020. Il messaggio, riportato sul sito ufficiale del gioco, ha probabilmente spiazzato i moltissimi fan che stavano aspettando con ansia di poter giocare a Seven Knights Time Wanderer.

Gli sviluppatori infatti ringraziano tutti coloro che stanno mostrando un costante interesse per il titolo, e dichiarano che purtroppo, a causa della pandemia di COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive, sarà per loro impossibile riuscire a mantenere la data di uscita del gioco, come previsto, a giugno. La data ufficiale deve essere ancora determinata, ma si impegnano a fare di tutto per riuscire a soddisfare le aspettative dei clienti malgrado il ritardo, e decidendo il prima possibile una nuova data di uscita.