Il segreto dietro la crescita di Garena Free Fire? È il prezzo del tuo telefono

I videogiochi di Battle Royale sono entrati nel mainstream nel 2018, ma il genere dell’ultimo uomo è ancora lungi dall’essere finito. Nuovi titoli stanno ancora lottando per la corona, soprattutto su piattaforme mobili, in cui il successo si riduce meno alla complessità e più alla convenienza.

Come abbiamo delineato nella nostra guida per principianti , Garena Free Fire è entrato in scena due anni fa ed è cresciuto fino a diventare un grande successo Esport. Il suo circuito ufficiale di tornei ha attirato un picco di spettatori concomitanti di oltre 2 milioni e Daniel Ahmad, analista senior di Niko Partners, ha notato che è stato il gioco con il maggior incasso nel Sud-est asiatico e in America Latina durante il terzo trimestre del 2019.

Quei mercati sono fondamentali. Il motivo per cui il gioco si è distinto non è immediato fino a quando non si riconosce la scarsità dei migliori telefoni in dollari in determinate regioni. In Brasile, per esempio, la maggioranza delle persone propri telefoni nella fascia di prezzo USD $ 100- $ 150, che semplicemente non verrà eseguito altri titoli Battle Royale quali PUBG M TENTE o Fortnite . “Garena lo capisce”, ha affermato Rosen Sharma, CEO della piattaforma di tornei di giochi mobili Game.TV , ed ex vicepresidente senior e CTO di Intel .

Se guardi ai mercati in cui Free Fire è popolare e guardi quale sia la percentuale di quali telefoni sono in quale fascia di prezzo, c’è una correlazione diretta

In Brasile, la sua compagnia gestisce l’equivalente della competizione di baseball della lega minore dell’azienda. Paragona la fenomenale ascesa del gioco al modo in cui Who Wants to Be a Millionaire è stato posizionato nel film Slumdog Millionaire , o in che modo lo sport può raccontare una storia che va dagli stracci agli Stati Uniti.

Una cosa che ha fatto Internet è che ci sono molte comunità piccole ma molto attive. La NFL è enorme, ma immagina se ci fossero migliaia di varianti della NFL possibile […] Che non puoi fare con gli sport fisici, ma i giochi ti danno l’opportunità di farlo.

Il confine tra gioco mobile competitivo ed Esport è ancora da qualche parte, con la maggior parte dei tornei portatili superati dai loro omologhi per PC. Tuttavia, la società di ricerche di mercato Newzoo ha notato la velocità con cui una volta i generi solo desktop sono arrivati al mobile e stima che nel 2020 il mobile rappresenterà il 47,4% del mercato mondiale dei giochi.

L’app Annie si spinge così lontano a suggerire che, nonostante rappresenti solo il 18% di tutti i download, i giochi “core” (piuttosto che i tempi casuali) rappresentano il 55% del tempo trascorso sui dispositivi mobili . Il risultato è che anche i titoli più casuali inizieranno a integrare la meccanica vista in giochi più complessi.

” Garena Free Fire riempie un vuoto molto evidente nei paesi in via di sviluppo”, ha affermato Akshat Rathee, amministratore delegato della società indiana di Esport NODWIN Gaming . Ha notato che il successo in fuga di Fortnite era destinato a creare un’opportunità per giochi simili di essere al centro della scena. Ha aggiunto che ci sono paralleli storici da trovare, come quando l’originale mod di Defense of the Ancients ( Dota ) ha portato Heroes of Newerth a diventare un successo molto più grande in Tailandia che in altre regioni, sempre grazie a Garena , che pubblica anche League di Legends nella regione.

L’attuale sfida per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili è quella di ridimensionare il loro prodotto verso la base di utenti core a quelli con telefoni di fascia alta e altro da spendere. Garena Free Fire sta preparando una versione “Max” del loro prodotto, mentre PUBG MOBILE ha percorso la strada opposta con un’edizione “Lite”.

Nel frattempo, il sempre presente Fortnite ha sviluppato una strategia multipiattaforma, in cui un giocatore mobile potrebbe potenzialmente giocare a fianco di quelli su console e PC. “Cross-platform in questo spazio è un’enorme opportunità e una sfida”, ha affermato Rathee, che ha aggiunto che possiamo vedere lo stesso fenomeno giocare ora con Call of Duty Warzone , che ha riscontrato un successo senza precedenti durante il blocco di COVID-19, in parte grazie a la sua base di giocatori sovrapposti su PC e console.

Mi piacerebbe vedere come questo cambia quando passi al cellulare. Brillante se fatto bene. In caso contrario, un enorme contraccolpo della comunità. Penso che attenersi alla piattaforma, ma espandere la portata sia vista come una sfida più semplice.

Parte della sfida è mantenere un equilibrio competitivo. Anche se i giocatori sono esclusivi dei dispositivi mobili, è necessario tenere conto della differenza nella velocità di elaborazione e nello spazio di archiviazione tra i telefoni, così come la tendenza crescente delle periferiche di gioco mobili.

Sharma:

Stiamo vedendo che più giochi per cellulari hanno il supporto per controller nativi. Inoltre, non lo vedi nei mercati occidentali, ma in Cina i telefoni specifici per il gioco hanno tutti degli accessori simili a Nintendo Switch e alcuni di loro stanno andando davvero bene.

La tenuta culturale di giochi come Garena Free Fire e PUBG MOBILE continua a crescere in mercati come il Brasile, l’India e il sud-est asiatico. Una tendenza che ne deriva è che i più grandi marchi degli Esport occidentali, come Team Liquid , Fnatic e TSM, hanno tutti firmato su elenchi specifici per dispositivi mobili in queste regioni, in alcuni casi una collaborazione con un team esistente.

Man mano che gli Esport diventano una direzione più praticabile per questi giochi, è probabile che gli sviluppatori aggiungano più opzioni di visualizzazione ideali per lo streaming o la presentazione di tornei.

Sharma ha concluso dicendo: