Daymare 1998: 10 mila Steam Key gratis

Interessante iniziativa da parte del team italiano Invader Studios e il publisher Destructive Creations, che in questo momento di difficoltà legato al coronavirus, hanno deciso di distribuire gratuitamente, , diecimila key gratis di Daymare 1998 (qui potete leggere la nostra recensione del gioco).

Qui sotto il comunicato, dove poter trovare anche il link per ottenere la key gratuita:

“Lo sviluppatore Invader Studios, con il supporto del publisher Destructive Creations, ha voluto tendere una mano ai compagni di gioco e connazionali ai tempi della crisi di Covid-19 e del successivo blocco. Il loro survival horror, elogiato per la sua palpabile atmosfera anni ’90, sarà distribuito gratuitamente ad alunni e studenti di tutta Italia, così da aiutarli a tenere occupate le loro menti mentre svelano la storia del gioco e combattono il contagio, all’interno di una serie intricata di eventi messi insieme dallo sviluppatore indipendente italiano.

10 000 Steam key GRATIS di DAYMARE: 1998

per tutti gli studenti italiani qui:

www.destructivecreations.pl/giveaway

Martedì 21 aprile 14:00 – Venerdì 24 aprile 18:00

“Speriamo che questo contributo allieti le persone costrette a casa e aiuti a combattere la pandemia con un po’ più di forza di volontà e un pensiero positivo. Ci dispiace moltissimo per tutti coloro colpiti direttamente dall’infezione, e vorremmo che l’unico virus da combattere fosse quello presente nel nostro gioco. Forza Italia!” aggiunge Michele Giannone, Business Development Director di Invader Studios.

DAYMARE: 1998 verrà rilasciato anche su console il 28 aprile 2020.

DAYMARE: 1998 è ora disponibile anche su Microsoft Store: bit.ly/DM98MS”

DAYMARE: 1998 è un survival horror in terza persona con meccaniche survival hardcore e nemici estremamente difficile da uccidere. Il gioco richiede un approccio strategico sia ai combattimenti che alla risoluzione dei puzzle, mentre la storia, vissuta da tre punti di vista diversi, si rivela essere oscura e profonda.

Tutto ha inizio con un centro di ricerca segreto, un’arma chimica letale ed un team di agenti speciali inviato ad investigare su un incidente che potrebbe rivelarsi molto più di una semplice violazione della sicurezza. Segui le vicende di un soldato di élite, di un pilota di elicotteri e di un forest ranger e scopri quali sono i loro ruoli in un evento che trasformerà improvvisamente una pacifica cittadina in un inferno mortale e i suoi tranquilli abitanti in mostri assetati di sangue. Uccidi ogni creatura ti si porrà davanti, prima di cercare eventuali indizi e prove che diano un senso a tutto il caos che ti circonda. Valuta attentamente la tua prossima mossa, perché le risorse scarseggiano in una situazione come questa. Tutto può accadere quando i tuoi incubi diventano reali…

DAYMARE: 1998 MAIN FEATURES