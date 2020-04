Brazil Game Show 2020: Sony non sarà presente

Sony aveva deciso di non partecipare a diversi eventi quest’anno, già da prima della cancellazione o il rinvio degli stessi dato dalla pandemia legata al coronavirus. Tra queste fiere, si va ad aggiungere oggi il Brazil Game Show 2020. Il profilo Twitter ufficiale di PlayStation Brasile ha infatti confermato l’assenza dell’azienda nipponica.

Il tweet afferma che, “Dopo una lunga valutazione, Sony Interactive Entertainment ha deciso di non partecipare al Brazil Game Show nel 2020. Non vediamo l’ora di poter interagire con i nostri fan in Brasile e annunciare attività entusiasmanti verso la fine dell’anno.” Anche se l’evento sudamericano è previsto dall’8 al 12 ottobre, Sony ha comunque deciso di non essere presente. L’azienda giapponese si era già ritirata da numerosi altri eventi quest’anno a causa del COVID-19, tra cui GDC (poi rimandata) gamescom (che si terrà online) e PAX East.