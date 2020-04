Nintendo investiga su account Switch violati

A quanto pare la Nintendo sta indagando attivamente a seguito di un’ondata di segnalazioni arrivate da proprietari di Nintendo Switch, che affermano di aver ricevuto violazioni dei loro account. Alcuni infatti hanno dichiarato che il loro account è stato utilizzato per comprare prodotti digitali, come bundle di Fortnite del valore di 100$, attraverso il link Paypal associato.

Molti si sono resi conto che il loro account era stato violato solo dopo aver letto la notizia online, e tra chi è stato interpellato si può trovare sia chi utilizza una password univoca per ogni sito, sia chi ne utilizza una unica per tutti gli account. La domanda da porsi è se la Nintendo sia stata semplicemente presa di mira da qualche ladro informatico e siano stati utilizzati dati hackerati da altri siti, oppure se i dati inseriti dagli utenti siano stati resi in qualche modo accessibili dalla Nintendo stessa. Oggi la casa di produzione ha sottolineato cosa è necessario fare qualcosa veniste colpiti:

“Siamo consapevoli delle segnalazioni di accesso non autorizzato ad alcuni account Nintendo e stiamo indagando sulla situazione”

Nel frattempo, consigliano agli utenti di abilitare la verifica in due fasi per il loro account Nintendo come indicato qui. Qualora un utente venisse a conoscenza di attività non autorizzate, può prendere le misure di sicurezza indicate in questo link, altrimenti visitare questa pagina per il supporto generale. In ogni caso, qualora non aveste attivato la verifica aggiuntiva per il vostro account, vi consigliamo di farlo perché ci vogliono meno di due minuti per completarlo. Intanto potete scoprire in questa news le ultime notizie sulla produzione di Switch.