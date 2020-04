Conqueror’s Blade: un trailer per il lancio odierno della terza stagione

A inizio aprile vi avevamo fatto sapere dell’arrivo della terza stagione di Conqueror’s Blade, MMO free-to-play medievale sviluppato da Booming Games e pubblicato da MY.GAMES. Da oggi sono disponibili i nuovi contenuti, e per celebrare l’evento è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Tra le novità in arrivo con questa season (Solders of Fortune), c’è la nuova arma di classe, il Maul, pesante martello a due mani. Poi arrivano 5 nuove classi, ispirate al rinascimento italiano. Il season pass porta 100 livelli da sbloccare in cui ottenere anche diversi oggetti cosmetici. Sul sito ufficiale del gioco potete vedere tutti i dettagli.