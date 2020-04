Crysis Remastered: dettagli in uscita a breve

Sembra non dovremo attendere molto a lungo per avere ulteriori notizie riguardo Crysis Remastered. Per adesso, oltre ad aver rilasciato il teaser trailer, è stato comunicato che sarà disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch, e che supporterà il ray tracing API di Cryengine. Nel fine settimana Tim Willits, direttore creativo di Saber Interactive, ha postato un paio di Tweet indicando che presto saranno rivelate ulteriori informazioni. Saber Interactive è, per chi non lo sapesse, lo sviluppatore che si sta occupando del remaster. I tweet sono stati cancellati, ma non prima che Wccfthech fosse riuscito a fare uno screenshot. Il primo tweet di Willits è del 16 aprile e dice:

“Parleremo dei remaster al più presto. Sono contento che le persone siano eccitate”

Il secondo invece è del 18 aprile, e lo sviluppatore dice di essere emozionato di poter lavorare in collaborazione con Crytek per dare alla saga Crysis la possibilità di raggiungere un nuovo pubblico. È stato notato che Willits usa il plurale in entrambi i tweet, e questo fa pensare che poserebbe esserci più di un titolo Crysis che vedremo in versione Remastered. A meno che, ovviamente, non si tratti di un errore di battitura. Il che potrebbe spiegare perché siano stati successivamente cancellati. Quello che confermano, però, è che presto verranno condivise nuove informazioni, e questa è in ogni caso una buona notizia.