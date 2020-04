Hardspace Shipbreaker arriva in Accesso Anticipato

Hardspace Shipbreaker verrà lanciato tramite Accesso Anticipato su Steam il 16 giugno, come annunciano la Focus Home Interactive e lo sviluppatore Blackbird Interactive. Una volta che verrà rilasciata la versione ufficiale sarà disponibile anche per Xbox One e Playstation 4. La trama di questo action sci-fi è molto intrigante. Il giocatore, dotato di tecnologie di recupero all’avanguardia, intaglia e taglia astronavi per recuperare materiali preziosi. È importante aggiornare la propria attrezzatura per assumere contratti più redditizi e pagare il debito di miliardi di crediti a LYNX Corp.

La versione con Accesso Anticipato includerà il primo atto della campagna, che consiste in circa 15 ore di gameplay (il gioco ne conta circa 40 in totale), “centinaia” di ore supplementari di contenuti attraverso la modalità sandbox e le aggiuntive missioni Atto 1, molteplici strumenti di recupero e parti della tuta spaziale, due categorie di astronavi da smembrare e 999,999,999 crediti da ripagare. Blackbird Interactive prevede che Hardspace Shipbreaker rimarrà in Early Access per circa un anno, ma non è esclusa un’estensione. Ecco quanto dichiarato dallo sviluppatore:

“Abbiamo un piano approssimativo per un anno di sviluppo che inizierà nell’estate 2020, tuttavia lo sviluppo di un gioco è un processo lungo, difficile e molto divertente che può facilmente andare oltre il tempo previsto una volta che si mettono insieme le eccellenti idee di una grande comunità. Decideremo lungo strada esattamente quanto del gioco considerare versione 1.0, ma preferiamo rimanere in Accesso Anticipato per tutto il tempo necessario, piuttosto che uscire troppo presto per raggiungere un traguardo immaginario che abbiamo imposto a noi stessi.”

