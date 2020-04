Call of Duty 2020: ecco tutti i nuovi rumor

Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone contano ormai più di 50 milioni di giocatori, ma siamo ormai entrati in un nuovo anno e questo significa che un altro Call of Duty è in agguato nell’ombra. Nessuna notizia ufficiale è stata ancora rivelata, ma iniziano ad arrivare moltissimi rumor e oggi ve ne proponiamo alcuni dalla fonte preferita da tutti.

Jason Schreier di Kotaku Fame (che presto diventerà Bloomberg Fame), ha risposto su Twitter ad alcune domande riguardo il prossimo capitolo della serie. Innanzitutto sembra che sia confermata l’uscita del nuovo COD in autunno. Non sembrano quindi esserci stati ritardi a causa della pandemia di COVID-19, come sta succedendo ormai in tutto il mondo per moltissimi altri titoli. Un’altra notizia importante è che, stando a Schreier, non sarà un reboot di Black Ops come era stato ipotizzato in precedenza, ma che probabilmente sarà ambientato in Vietnam.

Jason Schreier è una delle fonti più affidabili che possiamo trovare, ma ovviamente nulla è certo fino a che non verrà rilasciata una comunicazione ufficiale. Anche lui ha dichiarato che le cose potrebbero cambiare, perciò è necessario prendere queste affermazioni con le pinze, anche se sembrano esserci dei temi costanti in molti di questi rumor. Vi terremo sicuramente aggiornati.