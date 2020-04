La Missy sbagliata: ecco il trailer ufficiale del film Netflix

La Missy sbagliata è il nuovo lungometraggio originale di Netflix che vedrà la luce a breve sulla piattaforma. L’opera, diretta da Tyler Spindel (Il padre dell’anno, Deported) e scritta da Kevin Barnett (Lo spaccacuori, Libera uscita) e Chris Pappas (The Do-Over, Unhitched) racconta la storia di Tim, un uomo che per errore invita la donna sbagliata ad un evento aziendale in un resort tropicale.

La Missy sbagliata: pubblicato il filmato

Qualche ora fa, sul canale YouTube ufficiale del device è stato pubblicato il primo trailer della realizzazione. Il video oltre a mostrarci l’incipit della trama, ci rivela la data di uscita del contenuto su Netflix che è prevista per il 13 maggio. Vi lasciamo quindi al video in questione, in attesa di vedere questa inedita pellicola in catalogo.