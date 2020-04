The Mandalorian: in lavorazione la terza stagione

The Mandalorian è una delle serie di punta del 2019 e la killer application di Disney Plus, la nuova piattaforma streaming della multinazionale americana (qui trovate una guida al suo utilizzo). L’opera, ambientata nell’universo di Star Wars, racconta una storia inedita che vede come protagonista Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal) un cacciatore di taglie allevato dai Mandaloriani al quale viene assegnata una missione di recupero molto speciale. Attualmente, sappiamo che la seconda stagione arriverà con certezza in autunno, ma, nelle ultime ore, è uscita una notizia decisamente promettente.

The Mandalorian continuerà

Difatti, Variety ha divulgato un’informazione inaspettata ed insolita: secondo la testata, delle fonti vicine alla produzione hanno confermato che il creatore dello show, Jon Favreau, e il team artistico sono già la lavoro per l’ideazione della terza stagione della realizzazione. Chiaramente si tratta ancora di lavori preliminari, ma è interessante notare come, nonostante non ci sia stata ancora una conferma ufficiale da parte di Disney stessa, parte della crew del prodotto è già in fase di preparazione dei nuovi episodi. Sperando di avere tra le mani ulteriori dettagli al più presto, vi invitiamo a seguire il nostro sito per eventuali aggiornamenti sul mondo dei film, delle serie tv e dei videogiochi.